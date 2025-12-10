Jasprit Bumrah New Milestone: कटक मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम दर्ज किया खास रिकॉर्ड, इस मामले में आर अश्विन को छोड़ दिया पीछे

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 9 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: Australia Squad For AUS vs ENG 3rd Test In Ashes 2025-26 Announced: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का हुआ ऐलान, पैट कमिंस की हुई वापसी

इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया. टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 175/6 का स्कोर बनाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने नाबाद 59 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रन पर ही सिमट गई. चलिए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 2 विकेट लेकर बड़ी रिकॉर्ड अपने नाम किए. पहला विकेट लेते ही जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे हो गए हैं. जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह से पहले अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने 100 विकेट पूरे किए थे. चलिए जसप्रीत बुमराह के आंकड़े जानते हैं.

जसप्रीत बुमराह ने अपने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए

टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने के साथ ही जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में 100-100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए. जसप्रीत बुमराह के अब टेस्ट में 234, वनडे में 149 और टी20 इंटरनेशनल में 101 विकेट हो गए हैं. जसप्रीत बुमराह यह कारनामा करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह से पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और शाकिब अल हसन ऐसा कर चुके हैं.

तीनों प्रारूप में 100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का टी20 इंटरनेशनल करियर

टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अपना टी20 डेब्यू किया था. जसप्रीत बुमराह अब तक 81 मैचों की 78 पारियों में 17.92 की औसत और 6.35 की इकॉनमी से 101 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 विकेट का रहा है. इसी तरह जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 52 मैचों में 19.84 की औसत से 234 विकेट हासिल कर चुके हैं. इसके अलावा 89 वनडे मैचों में 23.55 की औसत से 149 विकेट चटका चुके हैं.

