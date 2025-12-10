Australia Squad For AUS vs ENG 3rd Test In Ashes 2025-26 Announced: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का हुआ ऐलान, पैट कमिंस की हुई वापसी
पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd Test Match: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Philippines vs Singapore, 4th T20 Match Live Scorecard: फिलीपींस बनाम सिंगापुर के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा चौथा टी20 मुकाबला, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है. एडिलेड टेस्ट की 15 सदस्यीय टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है. पैट कमिंस सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट में नहीं खेले थे और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में मेजबान टीम ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. आइए ऑस्ट्रेलिया की टीम पर एक नजर डालते हैं.

ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम

ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस कमर में खिंचाव की चोट की वजह से लंबे समय से टेस्ट नहीं खेले हैं. पैट कमिंस ने इस साल जुलाई में सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला है.

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, और ब्यू वेबस्टर.

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त

पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त मिली थी. उस मैच में इंग्लैंड ने 172 और 164 रन के स्कोर किए थे. ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था. इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. पिंक बॉल से वो मुकाबला खेला गया था.

