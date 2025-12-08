Joe Root Milestone: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने कपिल देव को इस मामले में छोड़ा पीछे, ऑस्ट्रेलिया में 16वां टेस्ट हार के बाद बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

Joe Root(Photo Credits: @ICC/X)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड द्वारा दिए गए 65 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 10 ओवर में 69/2 बनाकर मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया. टीम की ओर से शुरुआत में ट्रैविस हेड ने 22 रन की तेज़ पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. हालांकि वे 5.5 ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर आउट हो गए. इस शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. इस हार के साथ इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने ऐसा रिकॉर्ड बना लिया, जिसे कोई खिलाड़ी अपने नाम नहीं देखना चाहता हैं. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड 8 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज़ में बनाई बढ़त, माइकल नेसर और मिचेल स्टार्क बने जीत के हीरो; यहां देखें मैच का पूरा स्कोरकार्ड

रूट अब किसी एक देश में सबसे अधिक टेस्ट मैच बिना जीत के खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पाकिस्तान में बिना जीत के 15 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड था. जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में व्यक्तिगत प्रदर्शन कोई खराब नहीं रहा, लेकिन टीम की विफलता ने उन्हें इस अनचाहे आंकड़े का हिस्सा बना दिया. रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन अभी तक एक भी जीत नहीं मिली. दूसरी ओर, पाकिस्तान में कपिल देव का प्रदर्शन भी औसत रहा था. उन्होंने 22 पारियों में 548 रन 26.10 की औसत से बनाए और 44 विकेट 40.02 की औसत से झटके थे.

इंग्लैंड एडिलेड में पहले टेस्ट की दो दिन में हार के बाद पहले से ही दबाव में था, और गब्बा में हालत और खराब हो गई. बल्लेबाजी में खराब शॉट चयन, परिस्थितियों के अनुरूप मानसिकता की कमी और लगातार गलत फैसलों ने टीम को मुश्किल में डाल दिया. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने गुलाबी गेंद का शानदार इस्तेमाल किया और इंग्लैंड की कमजोरियां पूरी तरह उजागर कीं. मैच की शुरुआत से ही इंग्लैंड दबाव में दिखा. रूट ने पहली पारी में शानदार शतक जड़कर संघर्ष को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर किसी ने भी साथ नहीं दिया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में इंग्लैंड ने पांच आसान कैच छोड़ दिए, जिसके चलते मेजबान टीम 511 रन तक पहुंची और 177 रन की विशाल लीड बना ली। फील्डिंग के स्तर में यह अंतर निर्णायक साबित हुआ