चीन (China) में सफारी शो के दौरान का एक खौफनाक पल सामने आया है, जिसमें भालू ने एक ज़ू कीपर को जमीन पर पटककर हमला कर दिया है. भालू इतना विशाल था कि उसे हटाने के लिए कई लोगों ने बीच बचाव किया लेकिन उस पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया जा सका. वीडियो में तीन लोगों ने बचाव किया, तब जाकर शख्स को भालू के चंगुल छुड़ाया जा सका. इस घटना का वीडियो इंटनरेट पर वायरल हो रहा है. यह घटना चीन के हांग्जो सफारी पार्क की है. चिड़ियाघर ने कन्फर्म किया है कि कीपर सुरक्षित है, भालू को शो से हटा दिया गया है, और अधिकारियों का कहना है कि ट्रीट की गंध से भालू को खाने की इच्छा जग गई होगी. यह भी पढ़ें: VIDEO: एशिया के सबसे जहरीले रसेल वाइपर को स्ट्रॉ से दिया CPR, बचाई खतरनाक सांप की जान, गुजरात के वलसाड का वीडियो आया सामने

चीन में सफारी शो के दौरान भालू ने ट्रेनर को जमीन पर पटका

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025

