चीन (China) में सफारी शो के दौरान का एक खौफनाक पल सामने आया है, जिसमें भालू ने एक ज़ू कीपर को जमीन पर पटककर हमला कर दिया है. भालू इतना विशाल था कि उसे हटाने के लिए कई लोगों ने बीच बचाव किया लेकिन उस पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया जा सका. वीडियो में तीन लोगों ने बचाव किया, तब जाकर शख्स को भालू के चंगुल छुड़ाया जा सका. इस घटना का वीडियो इंटनरेट पर वायरल हो रहा है. यह घटना चीन के हांग्जो सफारी पार्क की है. चिड़ियाघर ने कन्फर्म किया है कि कीपर सुरक्षित है, भालू को शो से हटा दिया गया है, और अधिकारियों का कहना है कि ट्रीट की गंध से भालू को खाने की इच्छा जग गई होगी. यह भी पढ़ें: VIDEO: एशिया के सबसे जहरीले रसेल वाइपर को स्ट्रॉ से दिया CPR, बचाई खतरनाक सांप की जान, गुजरात के वलसाड का वीडियो आया सामने

चीन में सफारी शो के दौरान भालू ने ट्रेनर को जमीन पर पटका

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)