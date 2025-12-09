दिल्ली से नशे में धुत एक युवती का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रैपिडो स्कूटर से आधी लटकी हुई दिखाई दे रही है. युवती इतनी ज्यादा नशे में है कि उसे थोड़ा भी होश नहीं है. राइडर उसे संभालने की लगातार कोशिश करता दिखाई देता है. एक हाथ से बाइक पकड़ता है और दूसरे हाथ से महिला को गिरने से रोकने की कोशिश करता है. जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे एक तरफ झुकने लगती है, राइडर बार-बार उसे बैठने और होश में रहने के लिए कहता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती. वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि छोड़ दे भाई उसको, गिरा दे,” कुछ देर बाद, महिला का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह बाइक से फिसल जाती है. हालांकि, राइडर उसे पकड़कर सावधानी से ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगने से बचाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: नशे में धुत्त हुआ रैकून, शराब की दुकान के बाथरूम में बेहोशी की हालत में आया नजर (See Viral Pics)

दिल्ली में रैपिडो से अचानक गिरी नशे में धुत महिला

दिल्ली के एक नाइट क्लब के बाहर एक नशे में धुत लड़की का रैपिडो बाइक से गिरना यह दिखाता है कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और रात की पार्टियों का असर युवाओं के व्यवहार पर कितना पड़ रहा है जिम्मेदारी की कमी सुरक्षा की अनदेखी और सोशल मीडिया पर दिखने की होड़ मिलकर ऐसी स्थितियां पैदा करती… pic.twitter.com/BnvJRXr5oy — Meera (@life_of_meera) December 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)