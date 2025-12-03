नशे में धुत्त हुआ रैकून, शराब की दुकान के बाथरूम में बेहोशी की हालत में आया नजर (See Viral Pics)
शराब पीने के बाद बेहोश हुआ रैकून (Photo Credits: X)

वर्जीनिया (Virginia) के एशलैंड (Ashland) में एक अजीब घटना हुई. शनिवार सुबह शराब की दुकान का एक स्टाफ आया तो उसने देखा कि एक अनजान और शायद नशे में धुत आदमी बाथरूम में बेहोश पड़ा है. वह आदमी एक रैकून (Raccoon) निकला, जो कथित तौर पर दुकान में घुसा था और बेहोश होने से पहले कई तरह की शराब पी ली थी.

हनोवर काउंटी एनिमल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर के मुताबिक, ऑफिसर मार्टिन ने एशलैंड ABC स्टोर से आई अजीब कॉल पर रिस्पॉन्स दिया. वहां पहुंचने पर, उन्होंने देखा कि एक रैकून ने कई शेल्फ तोड़ दिए थे और फिर बाथरूम में बेहोश हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जंगली हरकतों के बाद बेहोश हो गया था. यह भी पढ़ें: Viral Video: मां के साथ पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करते दिखे नन्हे रैकून, दिल जीतने वाला वीडियो हुआ वायरल

नशे की हालत में शराब की दुकान के बाथरूम में बेहोश हुआ रैकून

एनिमल शेल्टर ने घटना की जानकारी फेसबुक पर रैकून की तस्वीरों के साथ शेयर की और मजाक में उस जीव को एक संदिग्ध बताया जो ‘हैंगओवर और ज़िंदगी के गलत फैसलों’ से गुजर रहा था. अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि रैकून बहुत नशे में था, लेकिन उसमें चोट के कोई निशान नहीं थे.

वर्जीनिया के एशलैंड की घटना

ऑफिसर मार्टिन ने रैकून को सुरक्षित रूप से एनिमल शेल्टर पहुंचाया, जहां उसे छोड़ने से पहले आराम करने और ठीक होने दिया गया. कुछ घंटों की नींद के बाद जानवर पूरी तरह होश में आ गया और बाद में उसे जंगल में वापस भेज दिया गया.

शेल्टर ने ऑफिसर मार्टिन की तारीफ की कि उन्होंने इस अजीब स्थिति को प्रोफेशनलिज्म और मजाकिया अंदाज में संभाला. पोस्ट में आगे कहा गया, ‘हनोवर एनिमल प्रोटेक्शन में ज़िंदगी का बस एक और दिन.’यह कहानी तब से ऑनलाइन वायरल हो गई है, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स रैकून की इस अस्त-व्यस्त रात को देखकर खुश और हैरान हो गए हैं.