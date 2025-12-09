बिहार (Bihar) के समस्तीपुर (Samastipur) में शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को स्टेज पर चढ़कर लगातार पांच गोलियां दागते हुए देखा जा सकता है. महिला के साथ स्टेज पर दुल्हन के साथ और भी कई लोग खड़े हुए हैं. यह वीडियो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि गोलियां किसी को भी लग सकती थी या गोलियों के कारण छत या मंडप भी ढह सकता था. इस घटना का वीडियो इन्टरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेन्ट किया,'यह महिला बंदूक चलाने में बहुत ही एक्स्पिरिएन्स लग रही है, क्योंकि आम महिला ऐसे एक साथ से इतने कांफिडेंस से तमंचा नहीं चला सकती है.'वही एक और यूजर ने लिखा बिहार में कुछ भी हो सकता है.' यह भी पढ़ें: Agra Shocker: आगरा में कपड़े की दूकान में ग्राहक बनाकर आई 2 महिलाओं ने की चोरी, बुर्के में साड़ियां छिपाई, दूकानदार ने किया पुलिस के हवाले: VIDEO
बिहार में शादी के स्टेज पर महिला ने दागीं 5 गोलियां
