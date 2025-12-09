गुरुग्राम, 9 दिसंबर: हरियाणा गुरुग्राम हाइवे टोल प्लाजा पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ. एक थार SUV ने तेज़ रफ़्तार में आकर एक कार को साइड से टक्कर मार दी. यह पूरी घटना सोहाना–गुरुग्राम रोड स्थित टोल प्लाज़ा के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इस घटना का वीडियो 8 दिसंबर को सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में साफ़ दिखिया दे रहा है कि एक सफ़ेद रंग की कार टोल की ओर बढ़ रही थी, तभी पीछे से काली थार ने उसे जोरदार साइड से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार दो बार पलटने के बाद उल्टी स्थिति में जाकर रुक गई. टक्कर मारने के बाद ड्राईवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ड्राईवर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बिहार के नवादा में एंबुलेंस न मिलने पर बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा मां का शव, वीडियो वायरल होने पर अस्पताल ने दी ये सफाई

घमौड़ा टोल पर बड़ा महिंद्रा थार की टक्कर से कार उलटी; ड्राईवर गिरफ्तार

📍Gurugram–Sohna Highway, Haryana: CCTV Footage - A Mahindra Thar rammed a car from the side near the Ghamauda Toll Plaza, causing vehicle to flip over & skid across the road. Police later arrested Thar driver. pic.twitter.com/aDz36nqKWZ — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) December 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)