Bharti Singh ने 'काजू' की फेक AI तस्वीरों पर जताई नाराजगी; कहा- ‘अभी तक हमने नहीं दिखाया बच्चे का चेहरा’

भारती सिंह ने नवजात बच्चे की वायरल AI-जनरेटेड तस्वीरों पर गुस्सा निकाला (Photo Credit: @laughingcolours)

Bharti Singh Slams Viral AI-Generated Photos of Newborn Son Kaju: मशहूर कॉमेडियन और टेलीविजन होस्ट भारती सिंह (Bharti Singh) इन दिनों अपने मदरहुड के दूसरे फेज का आनंद ले रही हैं. भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया (Haarsh Limbachiyaa) ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया, जिसे वे प्यार से 'काजू' (Kaju) बुलाते हैं. हालांकि, खुशियों के इस माहौल के बीच भारती ने सोशल मीडिया (Social Media) पर उनके नवजात बेटे की फर्जी तस्वीरों (Fake Photos) को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. भारती ने साफ किया है कि इंटरनेट पर जो तस्वीरें 'काजू' के फेस रिवील के नाम से वायरल हो रही हैं, वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा बनाई गई हैं. यह भी पढ़ें: कॉमेडियन Bharti Singh और Haarsh Limbachiyaa के घर दूसरी बार गूंजी किलकारी, बेटे के जन्म से दोगुनी हुई खुशियां

AI के जरिए 'फेस रिवील' का फर्जीवाड़ा

भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल 'लाइफ ऑफ लिम्बाचिया' (LOL) के एक हालिया व्लॉग में इस गंभीर मुद्दे को उठाया। भारती ने बताया कि लोग उनके बड़े बेटे लक्ष्य (गोला) की पुरानी तस्वीरों और हर्ष के साथ नवजात की तस्वीरों को एडिट कर रहे हैं.

भारती की भतीजी दीक्षा ने व्लॉग में जानकारी दी कि कई लोग उन्हें ईमेल और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर दावा कर रहे हैं कि यह काजू का असली चेहरा है. असल में, यूजर्स AI टूल्स का इस्तेमाल कर उन इमोजी और स्टिकर्स को हटा रहे हैं जो भारती ने बच्चे की सुरक्षा और निजता के लिए लगाए थे. इसके बाद सॉफ्टवेयर अपने आप एक काल्पनिक चेहरा बना देता है, जिसे लोग सच मान रहे हैं.

भारती सिंह की प्रशंसकों से अपील

इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए भारती ने कहा, 'मैं यह साफ कर देना चाहती हूं कि हमने अभी तक काजू का चेहरा किसी को नहीं दिखाया है. हम सुरक्षा के लिहाज से उसके चेहरे पर कार्टून या इमोजी लगाते हैं, लेकिन लोग AI की मदद से अलग-अलग शक्लें लगा रहे हैं. असली काजू हमारे पास है, इंटरनेट पर जो कुछ भी है वह सब फर्जी है.' उन्होंने प्रशंसकों से ऐसी भ्रामक तस्वीरों पर यकीन न करने की अपील की है.

सेलेब्रिटी बच्चों की प्राइवेसी और AI का खतरा

यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के बच्चे की निजता में इस तरह की तकनीक ने दखल दिया है. इससे पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी 'दुआ' के जन्म के वक्त भी कई AI-जनरेटेड तस्वीरें वायरल हुई थीं. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भी अपने बच्चों (वामिका और अकाय) को लेकर इसी तरह की 'डिजिटल घुसपैठ' का सामना कर चुके हैं.

कानूनी पहलू और सुरक्षा

विशेषज्ञों का मानना है कि AI का इस तरह इस्तेमाल न केवल अनैतिक है बल्कि गैर-कानूनी भी हो सकता है. हाल ही में भारतीय अदालतों ने सेलिब्रिटी 'पर्सनैलिटी राइट्स' को लेकर सख्त रुख अपनाया है. भारती और हर्ष ने स्पष्ट किया है कि वे सही समय आने पर खुद अपने बेटे का चेहरा दुनिया को दिखाएंगे, तब तक किसी भी अन्य स्रोत पर भरोसा न किया जाए.