FACT CHECK: कंटेंट क्रिएटर Rahul Jagtap और Princess Kabya की फोटो गलत एंगल से हो रही शेयर, बताया जा रहा मुशर्रफ खान और उनकी पोती की तस्वीर; ऐसे हुआ खुलासा

Rahul Jagtap And Princess Kabya Viral Photo Fact Check: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इन दिनों एक कोलाज फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के और लड़की की रोमांटिक तस्वीरें दिख रही हैं. दावा किया जा रहा है कि 'हरियाणा के मुशर्रफ खान ने अपनी ही पोती को प्रेग्नेंट कर दिया'. लेकिन जब इस दावे की असलियत सामने आई तो पूरी कहानी फर्जी निकली. जांच में पता चला कि यह कोई आपराधिक या व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक इंस्टाग्राम रील का हिस्सा है. दरअसल, ये फोटोज कंटेंट क्रिएटर राहुल जगताप और प्रिंसेस काब्या की इंस्टा रील से ली गई हैं, जो 5 जून 2025 को पोस्ट की गई थी. इस वीडियो में दोनों एक बॉलीवुड गाने पर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं.

ये भी पढें: FACT CHECK: स्नैपचैट लेंस से बनाई गई है कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर की ये PHOTO, इसे ‘लव जिहाद’ से जोड़कर फैलाया जा रहा है झूठ; जानें सच्चाई

सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश

यहां है सच्चाई

View this post on Instagram A post shared by Rahul Jagtap (@rahul_jagtap_official_)

कैसे पता चली सच्चाई?

मीडिया रिपोर्ट्स, Aaj Tak, BOOM Fact Check और DFRAC ORG से पता चला कि राहुल जगताप एक फिटनेस ट्रेनर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जो पुणे में रहते हैं. वहीं उनके साथ रील में नजर आने वाली लड़की प्रिंसेस काब्या एक मॉडल और डिजिटल क्रिएटर हैं, जो मूल रूप से नेपाल से हैं और इस वक्त मुंबई में रहती हैं. काब्या एक कंवर्टेड क्रिश्चियन हैं और दोनों के बीच कोई पारिवारिक या निजी रिश्ता नहीं है.

सिर्फ रील, कोई रियल विवाद नहीं

राहुल और काब्या के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर ऐसे कई रोमांटिक गानों पर बने वीडियो मिलते हैं, जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. ये सभी वीडियोज स्क्रिप्टेड होते हैं और सिर्फ मनोरंजन के मकसद से बनाए जाते हैं.

निष्कर्ष

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक और झूठी है. यह एक रील वीडियो को तोड़-मरोड़ कर गलत दावे के साथ प्रचारित किया गया है. लोगों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सतर्क रहने और किसी भी पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचने की जरूरत है.