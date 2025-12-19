Bharti Singh And Haarsh Limbachiyaa Welcome Their Second Child: पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति, राइटर-प्रोड्यूसर हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa), दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं. इस प्यारे कपल ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया. भारती ने दूसरी बार प्यारे से बेटे को जन्म दिया है. खबरों के मुताबिक, भारती को सुबह-सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उन्हें लेबर पेन शुरु हो गया था. उस दिन उन्हें अपने शो 'लाफ्टर शेफ्स' (Laughter Chefs) की शूटिंग करनी थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना के कारण प्लान रोक दिए गए. हर्ष डिलीवरी के दौरान भारती के साथ रहे. बताया जा रहा है कि परिवार नए मेहमान के आने से बहुत खुश है. हालांकि भारती और हर्ष ने अभी तक सोशल मीडिया पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन फैंस बेसब्री से कपल के खुशखबरी शेयर करने और अपने बेटे के बारे में डिटेल्स बताने का इंतजार कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bhabi Ji Ghar Par Hai 2.0: ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में फिर लौटीं असली अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी पर शुभांगी अत्रे ने दी प्रतिक्रिया (Watch Video)

भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया ने किया दूसरे बच्चे का स्वागत

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

