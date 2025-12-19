Bhabi Ji Ghar Par Hai 2.0: ‘भाबीजी घर पर हैं 2.0’ में फिर लौटीं असली अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे की धमाकेदार वापसी पर शुभांगी अत्रे ने दी प्रतिक्रिया (Watch Video)

शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे (Photo Credits: Instagram)

टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' (Bhabi Ji Ghar Par Hai 2.0) में अपनी आइकॉनिक भूमिका, प्यारी अंगूरी भाभी (Angoori Bhabi) के रूप में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस पॉपुलर शो का नया सीजन 22 दिसंबर, 2025 से &TV पर टेलीकास्ट होगा और OTT पर Zee 5 पर स्ट्रीम होगा. इसे लेकर फैंस बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि शिल्पा शिंदे 10 साल बाद शो में वापसी कर रही हैं. हालांकि शिल्पा शिंदे ने मार्च 2015 में शो के शुरू होने के एक साल बाद ही 'भाभी जी घर पर हैं' छोड़ दिया था (उन्होंने मार्च 2016 में शो छोड़ा था), फिर भी फैंस उन्हें अंगूरी भाभी के रूप में बहुत पसंद करते थे. एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे, जिन्होंने शिल्पा शिंदे की जगह लेकर 2016 से 2025 तक 10 साल तक शो चलाया, उनके भी अपने फैंस हैं, लेकिन कहीं न कहीं, ऐसा लग रहा था कि दर्शक शिल्पा शिंदे के 'भाभी जी घर पर हैं' में वापस आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अंगूरी भाभी के रूप में उन्होंने जो जादू शो में बिखेरा था, वह ओरिजिनल और बेमिसाल है.

शो का नया &TV प्रोमो 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' की नई दुनिया में शिल्पा शिंदे की एंट्री की एक झलक दिखाता है. टीजर में विभूति नारायण मिश्रा (आसिफ शेख), अनीता भाभी (विदिशा श्रीवास्तव) और अंगूरी भाभी के पति मनमोहन तिवारी (रोहिताश्व गौर) को घूंघटगंज के रहस्यमयी शहर में पहुंचते हुए दिखाया गया है. यह दर्शकों को हाल ही में आई बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी जैसे 'स्त्री' और 'स्त्री 2' की याद दिलाता है, यह साफ नहीं है कि तीनों वहां क्यों हैं, लेकिन कुछ सुपरनैचुरल तो जरूर है. जल्द ही एक सरप्राइज होता है, जब ओरिजिनल अंगूरी भाभी (शिल्पा शिंदे) उनसे मिलती हैं. 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' के मेकर्स शो के नए वर्जन में ज्यादा कॉमेडी, हंगामा और अप्रत्याशित ट्विस्ट का वादा करते हैं. शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे दोनों ने 'भाभी जी घर पर हैं' में अपनी वापसी और शो छोड़ने के बारे में बात की है. उन्होंने क्या कहा, यहां बताया गया है. यह भी पढ़ें: Big Boss 19: बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब: 'आप हंसते रहें, मैं जीतती रहूंगी'

'भाबी जी घर पर हैं 2.0' में अंगूरी भाभी के रूप में शिल्पा शिंदे की वापसी - देखें वीडियो:

'भाबी जी घर पर हैं 2.0' में अपनी वापसी पर शिल्पा शिंदे की प्रतिक्रिया

शिल्पा शिंदे उस रोल में वापस आ गई हैं जिसने उन्हें इंडियन टेलीविजन पर घर-घर में मशहूर कर दिया था. मेकर्स के मुताबिक, 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' का नया रिलीज हुआ प्रोमो दर्शकों को बहुत पसंद आया है और उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. यह साफ है कि अंगूरी भाभी अभी भी 'भाभी जी घर पर हैं' के फैंस के दिलों में बसी हुई हैं. एक स्टेटमेंट में, शिल्पा शिंदे ने 10 साल बाद 'भाभी जी घर पर हैं' में लौटने पर अपनी भावनाएं शेयर कीं.

शिल्पा शिंदे ने कहा, '10 साल बाद अंगूरी भाभी के रूप में वापस आना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा पल है. मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस किरदार में वापस आऊंगी, लेकिन जिंदगी आपको वहीं वापस ले आती है जहां आप सच में होते हैं. ऐसा लगता है कि किस्मत का अपना ही प्लान था. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अंगूरी भाभी ने मुझे छोड़ा है, तब भी जब मैं स्क्रीन पर उनका किरदार नहीं निभा रही थी. लोग मुझे सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी अंगूरी भाभी कहकर बुलाते रहे हैं. बहुत सारे फैंस, और यहां तक कि जिन लोगों को मैं नहीं जानती थी, वे भी मुझसे मिलते थे और पूछते थे, 'आप अंगूरी भाभी बनकर कब आओगे?' आज मैं उनसे कहना चाहती हूं, आपकी असली अंगूरी भाभी वापस आ गई है.' यह भी पढ़ें: CID Fame Actor Aditya Srivastava: सीआईडी फेम एक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने की शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस आऊंगी, शिल्पा शिंदे ने कहा - पोस्ट देखें

उन्होंने आगे कहा, 'इस वापसी को और भी खास बनाती है पूरी टीम से मिला प्यार. आसिफ, रोहिताश्व, विदिशा और सभी ने मेरा इतने प्यार से स्वागत किया कि मुझे तुरंत घर जैसा महसूस हुआ. प्रोमो और मेरी वापसी की घोषणा पर भी जो रिस्पॉन्स मिला है, वह बहुत अच्छा और इमोशनल करने वाला है. इससे मुझे यकीन हो गया है कि अंगूरी भाभी सच में दर्शकों की हैं.'

उन्होंने आखिर में कहा, 'इस शो के साथ, चैनल हल्की-फुल्की, अच्छा महसूस कराने वाली कॉमेडी भी वापस ला रहा है, जिससे आज की तेज रफ्तार दुनिया में दर्शक आराम कर सकें, रिलैक्स हो सकें और बस हंस सकें, और मैं उनके विज़न को जी रही हूं. भाभी जी घर पर हैं 2.0 में वही अपनापन, मासूमियत और खुशी है, लेकिन एक नए सेट और नई एनर्जी के साथ. मैं शुक्रगुजार हूं, खुश हूं और बहुत एक्साइटेड हूं कि दर्शक एक बार फिर अंगूरी भाभी को देखेंगे.'

शुभांगी अत्रे ने ‘भाभी जी घर पर हैं’ से अचानक बाहर होने पर दी प्रतिक्रिया

शुभांगी अत्रे, जिन्होंने 2016 में ‘भाभी जी घर पर हैं’ में शिल्पा शिंदे की जगह ली थी, उन्होंने 2025 में शो से बाहर होने और शिल्पा की वापसी पर रिएक्ट किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए शुभांगी ने कहा, 'किसी को रिप्लेस करना कभी आसान नहीं होता. जब आप कोई कैरेक्टर शुरू से बनाते हैं, तो आप उसे अपनी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस से शेप देते हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसा रोल लेते हैं जो पहले से मौजूद है, तो आपको उसकी बारीकियों को बनाए रखना होता है, बिना उसे कॉपी जैसा दिखाए और फिर भी दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन बनाना होता है. मैं शुक्रगुजार हूं कि दर्शकों ने मुझे इतने प्यार से अपनाया. आखिर में, मैं संतुष्ट हूं कि मैंने अपना काम ईमानदारी और लगन से किया. मैं शुक्रगुजार हूं...' उन्होंने यह भी कहा कि वह क्रू और सेट पर अपने कमरे को मिस करेंगी जो 10 साल से उनका था.

शुभांगी अत्रे शिल्पा शिंदे के साथ 'रिप्लेसमेंट गेम' खत्म करना चाहती हैं

इत्तेफाक से, ‘भाभी जी’ दूसरा शो था जहां शुभांगी अत्रे ने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया था, पहला शो ‘चिड़िया घर’ था जो 2011 से चला था, लेकिन दोनों महाराष्ट्रीयन एक्ट्रेस के बीच अच्छे रिश्ते हैं, शुभांगी ने शिल्पा को शुभकामनाएं दीं. शुभांगी ने TOI से हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं अब यह रिप्लेसमेंट गेम खत्म कर रही हूं. मैंने अपनी मम्मी से कहा कि शिल्पा ने शो (भाभी जी) 9 से 10 महीने में छोड़ दिया था, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे एक नवजात बच्चा सौंप दिया हो. मैंने उस बच्चे को 10 साल तक पाला और अब मैं उसे वापस कर रही हूं. मैंने उसे संस्कार और वैल्यूज दिए, और मैं पूरे दिल से उसे वापस सौंप रही हूं. मैं शिल्पा को और शो के 2.0 वर्जन के लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं. वह एक शानदार एक्टर हैं, और मैं सच में उन्हें पसंद करती हूं.'

वायरल भयानी से बात करते हुए शुभांगी अत्रे ने कहा कि वह आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने करियर में नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि नई शुरुआत करने के लिए किसी चीज़ से बाहर निकलना पड़ता है, उनका इशारा ‘भाभी जी घर पर हैं’ की तरफ था. उन्होंने कहा, 'मैं नए मौकों, नए शो, नई सीरीज का इंतजार कर रही हूं.'

शुभांगी अत्रे 'भाबी जी घर पर हैं' से बाहर होने से खुश - देखें वीडियो:

'भाभी जी घर पर हैं 2.0' प्रीमियर की तारीख और समय

'भाभी जी घर पर हैं 2.0' का प्रीमियर &TV और Zee 5 पर 22 दिसंबर, 2025 को होगा और यह सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे IST पर देखने के लिए उपलब्ध होगा. 'भाभी जी घर पर हैं 2.0' का मकसद 'अपने आइकॉनिक किरदारों के आकर्षण को एक नई सेटिंग में वापस लाना' और एक 'मजेदार सुपरनैचुरल ट्विस्ट' देना है.