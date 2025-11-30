CID Fame Actor Aditya Srivastava: सीआईडी फेम एक्टर आदित्य श्रीवास्तव ने की शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

Actor Aditya Srivastava got married (Credit-@vayambharat)

CID Fame Actor Aditya Srivastava: सीआईडी (CID) शो 90 के दशक से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. इस शो के लोकप्रिय कलाकार आदित्य श्रीवास्तव (Aditya Srivastava) उर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत का हाल ही में एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे दूल्हे के गेटअप में नज़र आ रहे हैं. वीडियो देखते ही फैन्स के मन में सवाल उठने लगे. वायरल क्लिप्स में आदित्य श्रीवास्तव पारंपरिक दूल्हे की पोशाक में दिखाई दिए. लोगों ने तुरंत मान लिया कि वे शादी के मंडप में हैं.

हालांकि, सच्चाई यह है कि यह वीडियो शादी का नहीं बल्कि उनकी वेडिंग ऐनिवर्सरी (Wedding Anniversary Celebration) का था. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @vayambharat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:CID 2: शिवाजी साटम की जगह ACP अयुष्मान बनेंगे पार्थ समथान, जानिए कौन हैं नए CID ऑफिसर

एक्टर आदित्य श्रीवास्तव की सालगिरह

सालगिरह का वीडियो आया सामने

उनकी पत्नी मानसी श्रीवास्तव (Mansi Srivastava) भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं. दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह 22 नवंबर को परिवार और दोस्तों के साथ मनाई.हालांकि अभिनेता ने सुपर 30, कालो जैसी कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन आज भी दर्शक उन्हें सबसे ज्यादा सीआईडी (CID) के अभिजीत (Inspector Abhijeet) के रूप में पहचानते हैं.एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था 'मैंने 20 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं, लेकिन लोग आज भी मुझे सिर्फ अभिजीत के रूप में पहचानते हैं. यह प्यार ही है कि किरदार शो के बंद होने के बाद भी लोगों के साथ जुड़ा रहता है.

सीआईडी के अन्य कलाकारों की लोकप्रियता भी कायम

आदित्य श्रीवास्तव के साथ सीआईडी (CID) में शिवाजी साटम (ACP Pradyuman) और दयानंद शेट्टी (Daya) जैसे कलाकार भी दर्शकों के बीच आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं. शो 1998 से 2018 तक चला, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है.