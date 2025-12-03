Deoria Road Accident: सड़क पार कर रही थी महिला, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, देवरिया में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

A woman was hit by a bike rider in Deoria district (Credit-@nedricknews)

Deoria Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया (Deoria)जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी. इस टक्कर में महिला काफी दूर तक उछल कर गिरी. ये घटना देवरिया जिले के बैतालपुर से सामने आई है. घटना पास लगे कैमरे में साफ दिखाई दे रही है. फुटेज के अनुसार, बाइक चालक तेज गति से आ रहा था और सड़क पार कर रही महिला को सीधा टक्कर मार देता है.टक्कर की ताकत इतनी अधिक थी कि महिला कई फीट दूर उछल गईं.

पुलिस के अनुसार, गंभीर रूप से घायल महिला का नाम सीमा देवी है, जो वार्ड 13, प्रथम बरारी, बैतालपुर की निवासी हैं. वह किसी काम से बाजार आई थीं, तभी यह दुर्घटना हो गई.इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Deoria Shocker: देवरिया के रुद्रपुर में बर्बरता! युवक की डंडे से पीट पीटकर हत्या, वीडियो सामने आने के बाद दरोगा सस्पेंड;VIDEO

महिला को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर

लोगों ने की घायल महिला की मदद

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोग महिला की तरफ दौड़े और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल (Hospital) ले गए.प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

पुलिस ने की जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर लिया. सीसीटीवी फुटेज (CCTV Evidence) के आधार पर बाइक सवार की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई तय है.