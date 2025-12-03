Chhattarpur: खाद की लाइन में लगी युवती ने मांगा टोकन, नायब महिला तहसीलदार ने गुस्से में लगा दिया थप्पड़, छतरपुर में अधिकारी की दबंगई: VIDEO

Naib Tehsildar slapped the girl (Credit-@nedricknews)

Chhattarpur News: मध्य प्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur) में एक सरकारी खाद वितरण केंद्र पर बड़ा हंगामा तब हो गया जब नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) द्वारा एक को कई बार थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. घटना सामने आने के बाद कलेक्टर (Collector) ने अधिकारी को नोटिस जारी किया है और 24 घंटे में जवाब मांगा है.वीडियो में दिखता है कि रीतु सिंगई नाम की नायब तहसीलदार एक युवती को बार-बार थप्पड़ मारती दिखाई देती हैं.स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां मौजूद लोगों को बीच में आकर युवती को बचाना पड़ा.

वीडियो में अधिकारी गुस्से में चिल्लाते हुए भी सुनी जा सकती हैं और एक मौके पर उन्होंने युवती के बाल पकड़ने की भी कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान खरीद में देरी पर किसानों का प्रदर्शन, BKU अध्यक्ष चढ़ूनी ने DFSC अधिकारी को जड़ा थप्पड़

नायब तहसीलदार ने युवती को लगाएं थप्पड़

टोकन वितरण के दौरान बिगड़ी स्थिति

घटना उस समय हुई जब गांव के कई किसान और महिलाएं खाद के टोकन (Tokens) लेने के लिए केंद्र पर पहुंची थीं. मौके पर भीड़ बढ़ने के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई.प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, किसान लगातार खाद की मांग कर रहे थे, जबकि अधिकारी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान हल्की झड़प होने पर माहौल गर्म हो गया और मामला हिंसक रूप ले लिया.

राज्य में खाद किल्लत

इस घटना के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के कई जिलों में फर्टिलाइजर शॉर्टेज (Fertiliser Shortage) और उसके वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं.मंगलवार को विधानसभा सत्र में भी खाद की कमी का मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाया गया था.

अधिकारी ने दिया बयान

इस बीच, मीडिया से बात करते हुए नायब तहसीलदार सिंगई ने कहा कि मौके पर भीड़ बेहद आक्रामक हो गई थी.उनका दावा है कि कुछ ग्रामीणों ने उनका दुपट्टा (Dupatta) और कॉलर (Collar) खींचा और बहुत नजदीक से मोबाइल कैमरे लगा दिए, जिसके चलते हालात नियंत्रण से बाहर हो गए.

कलेक्टर का नोटिस

छतरपुर कलेक्टर ने रीतु सिंगई को शो-कॉज नोटिस (Show-Cause Notice) जारी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार सिविल सर्विस कंडक्ट (Civil Services Conduct) के विपरीत है.अधिकारी को 24 घंटे में लिखित स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों न की जाए.