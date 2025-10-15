VIDEO: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान खरीद में देरी पर किसानों का प्रदर्शन, BKU अध्यक्ष चढ़ूनी ने DFSC अधिकारी को जड़ा थप्पड़
(Photo Credits Twitter)

Haryana Farmers Protests:  हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धान खरीद में हो रही देरी से किसानों का गुस्सा भड़क गया. बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) राजेश आर्य से बातचीत के दौरान विवाद हो गया. गुस्से में चढ़ूनी ने अधिकारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

प्रदर्शन की वजह

दरअसल किसान लंबे समय से धान खरीद प्रक्रिया में देरी का शिकार हो रहे हैं. कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के कई जिलों में नमी के स्तर और अन्य तकनीकी कारणों से खरीद प्रभावित हो रही है. किसान संगठनों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. बुधवार को प्रदर्शन के दौरान चढ़ूनी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार थे. जब DFSC अधिकारी बात करने पहुंचे, तो बहस तेज हो गई. चढ़ूनी ट्रॉली से उतरकर अधिकारी को घेरा और थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने हालात संभाले और कई किसानों को हिरासत में लिया. यह भी पढ़े: Farmers Protests: किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ी

 कुरुक्षेत्र में धान खरीद में देरी पर किसानो का प्रदर्शन

सोशल मीडिया पर हंगामा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि चढ़ूनी अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई!" वीडियो में किसानों की भीड़ और तनावपूर्ण माहौल कैद है. जिसमें किसानों की मांगों को उठाया जा रहा है। वायरल होने के बाद विपक्षी दल इसे राजनीतिक हथियार बना सकते हैं. किसान नेता ने कहा, "प्रशासन किसानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. DFSC राजेश आर्य ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए. हरियाणा सरकार ने पहले ही धान खरीद में तेजी लाने का आश्वासन दिया है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हैं। कैथल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में खरीद पटरी पर आने की कोशिशें जारी हैं, फिर भी देरी से किसानों की परेशानी बढ़ रही है. किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन होगा.