Nagaland Weather Forecast: नगालैंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 मार्च तक भारी बारिश की चेतावनी, NSDMA ने सावधानी को लेकर जारी किया अलर्ट

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Nagaland Weather Forecast: नगालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA) ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बिगड़ते मौसम को देखते हुए 16 मार्च 2026 तक के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. गृह विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य में अस्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गरज के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. प्रशासन ने निवासियों को अचानक होने वाले इन बदलावों के प्रति तैयार रहने को कहा है.

इन जिलों के लिए जारी हुआ विशेष अलर्ट

NSDMA के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉनी रुआंगमेई द्वारा हस्ताक्षरित इस एडवायजरी में राज्य के उत्तरी और मध्य जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 13: उत्तर भारत में गर्मी का तेवर, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें अपने शहर का हाल

उत्तरी और मध्य जिले: लोंगलेंग, मोकोकचुंग, मोन और वोखा में 14 और 15 मार्च के दौरान छिटपुट भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

दक्षिणी और पश्चिमी जिले: कोहिमा, दीमापुर, पेरेन, फेक, तुएनसांग और जुन्हेबोटो में भी गरज के साथ रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं.

नोकलाक क्षेत्र: यहां भी इस अवधि के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

सुरक्षा संबंधी निर्देश और सावधानी

बिजली गिरने और अचानक तेज बारिश के खतरे को देखते हुए NSDMA ने जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है. मानसून पूर्व की इन गतिविधियों के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर खुले खेतों या ऊंची संरचनाओं के पास खतरनाक साबित होती हैं.

प्राधिकरण ने सभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों (DDMAs) और संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. विशेष रूप से उन इलाकों में तैयारी तेज कर दी गई है जहां जलजमाव या मामूली भूस्खलन का खतरा रहता है.

मौसम के बदलते पैटर्न का कारण

पूर्वोत्तर भारत में मध्य मार्च के दौरान मौसम में यह अस्थिरता सामान्य मानी जाती है. वर्तमान स्थिति वायुमंडल के निचले स्तरों में नमी के बढ़ने और चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण उत्पन्न हुई है. आज, 14 मार्च को नगालैंड में बारिश की संभावना 60 प्रतिशत है, जबकि न्यूनतम तापमान 13°C और अधिकतम 19°C रहने का अनुमान है.

16 मार्च के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के टोल-फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं.