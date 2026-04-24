RCB vs GT, IPL 2026 34th Match Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त, विराट कोहली ने रचा इतिहास; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 34th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 34वां मुकाबला आज यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (RCB vs GT) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अपनी पांचवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli New Milestone: विराट कोहली बने आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज, RCB vs GT मैच में रचा इतिहास

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 205 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 100 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साई सुदर्शन ने महज 58 गेंदों पर 11 चौके और पांच छक्के लगाए. साई सुदर्शन के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को सुयश शर्मा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेज़लवुड ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेज़लवुड के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 206 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने महज ओवर में विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 81 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान विराट कोहली ने महज 44 गेंदों पर आठ चौके और चार छक्के लगाए. विराट कोहली के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 55 रन बटोरे.

वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम को स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. राशिद खान के अलावा मोहम्मद सिराज, मानव सुथार और जेसन होल्डर ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 205/3, 20 ओवर (साई सुदर्शन 100 रन, शुभमन गिल 32 रन, जोस बटलर 25 रन, वाशिंगटन सुंदर नाबाद 19 रन और जेसन होल्डर नाबाद 23 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (भुवनेश्‍वर कुमार 1 विकेट, सुयश शर्मा 1 विकेट और जोश हेज़लवुड 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 206/5, 18.5 ओवर (विराट कोहली 81 रन, जेकब बेथेल 14 रन, देवदत्त पडिक्कल 55 रन, रजत पाटीदार 8 रन, जितेश शर्मा 10 रन, टिम डेविड नाबाद 10 रन और क्रुणाल पांड्या नाबाद 23 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (राशिद खान 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, मानव सुथार 1 विकेट और जेसन होल्डर 1 विकेट).

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.