Virat Kohli New Milestone: विराट कोहली बने आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज, RCB vs GT मैच में रचा इतिहास

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Virat Kohli New Milestone: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. 37 वर्षीय कोहली इंडियन प्रीमियर लीग में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह खास मुकाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (RCB vs GT) आईपीएल 2026 मुकाबले के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को हासिल किया. इस उपलब्धि के साथ कोहली ने खुद को टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाजों में और मजबूती से स्थापित कर दिया है. RCB vs GT, IPL 2026 34th Match Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 206 रनों का टारगेट, साई सुदर्शन ने खेली विस्फोटक शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

विराट कोहली इस मैच में 800 चौकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ तीन चौकों की जरूरत के साथ उतरे थे. उन्होंने पावरप्ले के चौथे ओवर में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जब मोहम्मद सिराज की फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव करते हुए शानदार चौका जड़ा. यह उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और बड़ा रिकॉर्ड जोड़ती है. इससे पहले वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं और 8000 रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं.

इस रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों शिखर धवन और डेविड वार्नर को काफी पीछे छोड़ दिया है. आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने की सूची में वह अब पहले स्थान पर मजबूती से काबिज हैं. इस मुकाबले में उनकी पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मजबूत शुरुआत दिलाई. अपने घरेलू मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में कोहली ने एक बार फिर अपने क्लासिक शॉट्स से बेंगलुरु के दर्शकों का दिल जीत लिया.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

बाउंड्री चार्ट में सबसे आगे विराट कोहली

इस रिकॉर्ड के साथ विराट कोहली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों शिखर धवन और डेविड वार्नर को काफी पीछे छोड़ दिया है. आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने की सूची में वह अब पहले स्थान पर मजबूती से काबिज हैं. इस मुकाबले में उनकी पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मजबूत शुरुआत दिलाई. अपने घरेलू मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में कोहली ने एक बार फिर अपने क्लासिक शॉट्स से बेंगलुरु के दर्शकों का दिल जीत लिया.