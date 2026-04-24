RCB vs GT, IPL 2026 34th Match Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 206 रनों का टारगेट, साई सुदर्शन ने खेली विस्फोटक शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 34th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 34वां मुकाबला आज यानी 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस (RCB vs GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs GT, IPL 2026 34th Match Live Score Update: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 6 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 3 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब रही है. वहीं गुजरात टाइटंस को भी 3 मैचों में जीत मिली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस सीजन में मजबूत नजर आ रही है. टीम के पास विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार पारी को संभाल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम में शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा मैच का रुख बदल सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 205 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 100 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साई सुदर्शन ने महज 58 गेंदों पर 11 चौके और पांच छक्के लगाए. साई सुदर्शन के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को सुयश शर्मा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेज़लवुड ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा और जोश हेज़लवुड के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 205/3, 20 ओवर (साई सुदर्शन 100 रन, शुभमन गिल 32 रन, जोस बटलर 25 रन, वाशिंगटन सुंदर नाबाद 19 रन और जेसन होल्डर नाबाद 23 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (भुवनेश्‍वर कुमार 1 विकेट, सुयश शर्मा 1 विकेट और जोश हेज़लवुड 1 विकेट)

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.