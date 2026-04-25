Rajasthan Fire: राजस्थान के नीमराना में भीषण आग का तांडव, कबाड़ गोदाम में जलकर 4 की मौत, दो मासूम बच्चियां भी शामिल (Watch Video)

कोटपुतली के नीमराना स्क्रैप गोदाम में भीषण आग से चार लोगों की मौत (Photo Credits: ANI)

नीमराना, 25 अप्रैल: राजस्थान (Rajasthan) के कोटपुतली-बहरोड़ जिले (Kotputli-Behror District) के नीमराना इलाके (Neemrana Area) में कल देर शाम एक कबाड़ गोदाम (Scrap Warehouse) में भीषण आग (Fire) लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस अग्निकांड में दो मासूम बच्चियों सहित कुल चार लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक जान-माल का काफी नुकसान हो चुका था. यह भी पढ़ें: Bhandup News: मुंबई में भांडुप में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन SRA साइट के गड्ढे में गिरे 11 लोग, एक की मौत और 10 घायल (Watch Video)

हादसे में चार लोगों ने गंवाई जान

पुलिस अधीक्षक (SP) सतवीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मृत्यु हुई है. मृतकों की पहचान दो मजदूरों और दो बच्चियों के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील कबाड़ भरा होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और वहां काम कर रहे लोग उसकी चपेट में आ गए.

कोटपुतली के नीमराना स्क्रैप गोदाम में भीषण आग से चार की मौत

#WATCH | Kotputli, Rajasthan: A fire broke out in a scrap warehouse last evening in Neemrana. Four people died in the incident, including two labourers and two girls: SP Satveer Singh (Visuals from the spot) pic.twitter.com/K1eDkW3Lu4 — ANI (@ANI) April 25, 2026

दमकलकर्मियों की घंटों की मशक्कत

आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसपास की औद्योगिक इकाइयों में भी अफरा-तफरी मच गई. दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने और इसे पड़ोसी फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने के लिए कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. देर रात आग पर नियंत्रण पाने के बाद राहत कर्मियों ने गोदाम के भीतर से शवों को बाहर निकाला. यह भी पढ़ें: Thane Fire: मुंबई से सटे ठाणे के कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; VIDEO

शॉर्ट सर्किट की आशंका

प्रशासन ने फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया है और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है. हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की जांच अभी जारी है, लेकिन प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को मुख्य वजह माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कोण से भी मामले की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.