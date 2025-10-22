Thane Fire: मुंबई से सटे ठाणे के स्थित एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना सुबह 4:30 बजे दमकल विभाग को मिली. अग्निशमन अधिकारी जगदीश गणेश दारेकर ने बताया कि आग को नियंत्रण में कर लिया गया है और फिलहाल कूलिंग का काम जारी है. राहत की बात यह है कि आग लगने से कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

ठाणे के कपड़े के गोदाम में लगी भीषण

