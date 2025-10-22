Thane Fire: मुंबई से सटे ठाणे के स्थित एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना सुबह 4:30 बजे दमकल विभाग को मिली. अग्निशमन अधिकारी जगदीश गणेश दारेकर ने बताया कि आग को नियंत्रण में कर लिया गया है और फिलहाल कूलिंग का काम जारी है. राहत की बात यह है कि आग लगने से कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
ठाणे के कपड़े के गोदाम में लगी भीषण
#WATCH | ठाणे, महाराष्ट्र: अग्निशमन अधिकारी जगदीश गणेश दारेकर ने बताया, "सुबह 4.30 बजे हमें यहां पर कपड़े के गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई... आग नियंत्रण में है और कूलिंग का काम जारी है। कोई भी जीव हानि नहीं हुई है..." https://t.co/uiT3wjONOk pic.twitter.com/bLzSIX2BNB
