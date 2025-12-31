Men Dance In Burqas To Dhurandhar Song During School Event In Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. इस वीडियो से धार्मिक पोशाक का मजाक उड़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है. इस वीडियो में पुरुषों के एक ग्रुप बुर्का पहनकर फिल्म धुरंधर के एक गाने पर डांस कर रहा है. जबकि वहा मौजूद लोग देख रहे हैं और कुछ लोग इसमें शामिल भी हो गए. इस वीडियो को पत्रकार सचिन गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किया था. हालाँकि, रिकॉर्डिंग की सटीक तारीख अस्पष्ट बनी हुई है, और फ़ुटेज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर हिजाब और बुर्के का अपमान करने के लिए इसकी आलोचना की और सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमरोहा पुलिस ने पुष्टि की कि जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में देखे गए व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं की गई है और आगे की जांच जारी है.

उत्तर प्रदेश में पुरुषों ने बुर्का पहनकर धुरंधर गाने पर किया डांस- देखें वीडियो

यूपी | ये वीडियो अमरोहा जिले के मेस्को पब्लिक स्कूल का है। यहां एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें स्टूडेंट्स ने धुरंधर मूवी के गाने पर डांस किया। इस पर मुस्लिम संगठनों को आपत्ति है। उन्होंने स्कूल पर एक्शन लेने की मांग पुलिस से की है। पुलिस ने जांच शुरू की। pic.twitter.com/T0ANxlMOTM — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 31, 2025

Police Launch Probe After Outrage

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभारी थाना नौगावां सादात को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । — Amroha Police (@amrohapolice) December 31, 2025

