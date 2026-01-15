'Chinese Manja' Turns Deadly in Jaunpur: उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. जौनपुर जिले में बुधवार, 14 जनवरी को एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर समीर हाशमी (मोहम्मद शमीऱ) की मौत हो गई. वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर लटके चाइनीज मांझे ने उनका गला काट दिया. यह घटना पछतिया–आजमगढ़ हाईवे पर प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास हुई, जब डॉक्टर हाशमी जौनपुर से केराकत स्थित अपने घर लौट रहे थे. सड़क पर फैला लगभग अदृश्य सिंथेटिक मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर हाशमी केराकत कोतवाली क्षेत्र के निवासी थे और काम के सिलसिले में सुबह जौनपुर आए थे। यह हादसा एक बार फिर चाइनीज मांझे के खतरे को उजागर करता है, जो प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है.

जौनपुर में चाइनीज मांझे ने ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान:

A heartbreaking incident has once again come to light in Jaunpur, Uttar Pradesh. Physiotherapist Dr. Sameer Hashmi, who was returning home on his motorcycle, lost his life after his neck was slashed by a Chinese manjha hanging across the road. The tragic accident occurred on the… pic.twitter.com/GiF5aFyo8e — Dr Ajay yadav (@SameerYogi14) January 14, 2026

