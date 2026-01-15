'Chinese Manja' Turns Deadly in Jaunpur: उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. जौनपुर जिले में बुधवार, 14 जनवरी को एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर समीर हाशमी (मोहम्मद शमीऱ) की मौत हो गई. वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर लटके चाइनीज मांझे ने उनका गला काट दिया. यह घटना पछतिया–आजमगढ़ हाईवे पर प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास हुई, जब डॉक्टर हाशमी जौनपुर से केराकत स्थित अपने घर लौट रहे थे. सड़क पर फैला लगभग अदृश्य सिंथेटिक मांझा उनकी गर्दन में फंस गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि डॉक्टर हाशमी केराकत कोतवाली क्षेत्र के निवासी थे और काम के सिलसिले में सुबह जौनपुर आए थे। यह हादसा एक बार फिर चाइनीज मांझे के खतरे को उजागर करता है, जो प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है.

जौनपुर में चाइनीज मांझे ने ली फिजियोथेरेपिस्ट की जान:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)