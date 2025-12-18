Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एक चौंकाने वाली घटना में बुलंदशहर (Bulandshahr) में एक बैल (Bull) ने एक बुजुर्ग आदमी (Elderly Man) पर हमला कर दिया. कैमरे में कैद यह चौंकाने वाली घटना मंगलवार, 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई. वायरल क्लिप में दिख रहा है कि बैल आराम से सड़क पर चल रहा था, तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी पत्थर उठाकर जानवर को मारता है. इससे बैल गुस्सा हो गया, और उसने पलटकर बुजुर्ग आदमी का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया. पीड़ित की पहचान मेघराज सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह भी पढ़ें: Bull Attack: अलीगढ में सांड ने मचाया उत्पात, लोगों पर किए हमले में 2 की मौत, लोग जान बचाकर भागे, VIDEO आया सामने
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सांड ने बुजुर्ग व्यक्ति पर किया हमला
पड़ी लकड़ी लेना इसे ही कहा गया है...
सांड आराम से गली से निकल रहा था। एक बाबा ने पत्थर उठाकर मारा। सांड भड़क गया। उसने बाबा को उठाकर मारा। मेघराज सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। ठंड में चोट ज्यादा दर्द देती है, इसलिए जाड़े–जाड़े बेड रेस्ट पर रहेंगे।
📍 बुलंदशहर, यूपी… pic.twitter.com/Y2Sa0kuVWT
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 17, 2025
