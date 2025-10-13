Bull Attack: अलीगढ में सांड ने मचाया उत्पात, लोगों पर किए हमले में 2 की मौत, लोग जान बचाकर भागे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@bstvlive)

अलीगढ, उत्तर प्रदेश: आवारा मवेशियों के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते है. ऐसी ही एक घटना अलीगढ़ से सामने आई है. जहांपर एक सांड के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. ये घटना अलीगढ (Aligarh) के डोरी नगर की बताई जा रही है. जहां सड़क पर आवारा सांड (Stray Bull) ने जमकर उत्पात मचाया. इसका भयावह वीडियो सामने आया है. जहांपर देख सकते है की सड़क के किनारे एक खाने का ठेला लगा हुआ और इसके सामने सड़क पर कुछ लोग खड़े होते है और इसी दौरान दौड़ते हुए एक सांड आता है और दौड़कर एक युवक को सींगों पर उठाकर उसे फेंक देता है और इसके बाद दुसरे पर भी हमला कर देता है.

सांड ने किया जानेलवा हमला

हमले में दो की मौत

सांड ने अचानक सड़कों पर घूम रहे लोगों, बच्चों और राहगीरों पर हमला (Attack) कर दिया.घटना की शुरुआत डोरी नगर से हुई और कुछ ही देर में इसका असर ज्ञान सरोवर, गांधी पार्क, और क्वार्सी थाना क्षेत्र तक फैल गया.इस बेकाबू हमले में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. अचानक हुए इस हमले से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.सांड अचानक गली में घुस आया और जिस किसी को देखा, उस पर टूट पड़ा.कुछ लोगों ने दीवारें फांदकर जान बचाई, तो कुछ दुकानों और घरों में छिप गए.राहगीरों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा और कुछ ही मिनटों में पूरा क्षेत्र दहशत में डूब गया.

हॉस्पिटल में एडमिट हुए घायल लोग

घायल लोगों को अलीगढ़ जिला हॉस्पिटल (Aligarh District Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कई मरीजों की हालत गंभीर है. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद विशेष निगरानी में रखा गया है.यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों में नगर निगम की लापरवाही को लेकर गुस्सा है. पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई.सांड को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है.