Bhandup News: मुंबई में भांडुप में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन SRA साइट के गड्ढे में गिरे 11 लोग, एक की मौत और 10 घायल (Watch Video)

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Bhandup News: मुंबई के भांडुप (पश्चिम) इलाके में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. मेट्रो मॉल के पास एक निर्माणाधीन स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट के गहरे गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय युवक की जान चली गई. इस घटना में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना उस समय हुई जब पास के एक मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम के मेहमान अनजाने में इस गहरे खुदाई वाले स्थल की चपेट में आ गए.

शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 11:30 बजे 'मातोश्री मैरिज हॉल' के पास हुआ. पीड़ित पास में ही एक समारोह में शामिल होने आए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्माण स्थल पर सुरक्षा घेरा पर्याप्त न होने के कारण अंधेरे में मेहमानों का एक समूह अचानक गहरी खुदाई वाली जगह में गिर गया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. यह भी पढ़े: मुंबई मेट्रो हादसा: परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, सरकार से ₹2 करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की

भांडुप निर्माण स्थल पर हादसा

One killed, 10 injured as group of people falls into pit at under-construction site in Mumbai's Bhandup area: Officials. pic.twitter.com/myE6PkPkag — Press Trust of India (@PTI_News) April 24, 2026

रेस्क्यू ऑपरेशन और हताहतों का विवरण

मुंबई फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. गड्ढे में फंसे लोगों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 25 वर्षीय भालचंद्र फल्ले (Bhalchandra Falle) को मृत घोषित कर दिया. वहीं, अन्य 10 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से अधिकांश की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी प्रसारित हो रहा है. वीडियो में घटनास्थल पर मची चीख-पुकार और राहत कार्यों को देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

स्थानीय पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (ADR) की रिपोर्ट दर्ज की है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या निर्माण स्थल के चारों ओर आवश्यक बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे या नहीं. SRA प्रोजेक्ट के ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है.

सावधानी

यह हादसा शहर के निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करता है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय ऐसे स्थलों के पास चलते हुए सावधानी बरतें. वहीं, मृतक के परिजनों ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.