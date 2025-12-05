RBI आज कर सकता है बड़ा ऐलान, क्या घटेगी रेपो रेट और कम होगी आपकी होम लोन EMI? देशभर की टिकी निगाहें; यहां देखें Live

Sanjay Malhotra

RBI Monetary Policy Meeting: देशभर की नज़रें आज RBI की बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज होने वाली इस RBI की बैठक में बड़ा ऐलान किया जा सकता है. इसी ऐलान से यह साफ होगा कि आपकी होम लोन EMI सस्ती होगी या नहीं. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 3 दिसंबर से शुरू हुई थी. दो दिन चली इस बैठक के फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज, 5 दिसंबर को जारी करेंगे.

रेपो रेट में 0.25% कटौती की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि RBI रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है. यह संभावना इसलिए भी मजबूत दिख रही है क्योंकि देश में महंगाई लगातार नियंत्रण में आ रही है और आर्थिक संकेतक भी बेहतर स्थिति में हैं. वहीं, डॉलर के मुकाबले रुपये के 90 के पार जाने और वैश्विक जियो-पॉलिटिकल तनावों को देखते हुए RBI का संतुलित रुख बेहद अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़े: Gold Locker Rule: बैंक लॉकर में कितना सोना रख सकते हैं? जानिए RBI के नियम

यहां देखें Live

ग्राहकों की EMI पर पड़ेगा सीधा असर

इस बैठक का फैसला सीधे तौर पर बैंक ग्राहकों पर असर डालेगा. अगर रेपो रेट में कमी होती है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा, जिसके बाद वे होम लोन, ऑटो लोन और अन्य फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर ब्याज दरें कम कर सकते हैं. इससे EMI में भी कमी आने की उम्मीद है. इसलिए लाखों ग्राहकों की नजरें आज के RBI के फैसले पर टिकी हैं.

EMI घटेगी या बढ़ेगी, सब कुछ रेपो रेट पर निर्भर

हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल रेपो रेट पर ही केंद्रित है. यह केवल एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि EMI के बढ़ने या घटने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है. होम लोन महंगा होगा या सस्ता, ऑटो लोन में राहत मिलेगी या बोझ बढ़ेगा—इन सबका सीधा असर रेपो रेट से तय होता है. आज का फैसला इन सभी सवालों का जवाब लेकर आएगा.