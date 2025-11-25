दिसंबर में बैंकों की बंपर छुट्टी! RBI ने जारी की Bank Holiday की लिस्ट

Bank Holidays December 2025

Bank Holiday In December 2025: अगला महीना दिसंबर साल का आखिरी महीना है, और इस महीने बैंकों की छुट्टियाँ काफी ज़्यादा रहने वाली हैं. अलग-अलग राज्यों में पड़ने वाले त्योहारों और विशेष मौकों के कारण पूरे महीने में बैंक 15 से अधिक दिनों तक बंद रहेंगे. इनमें रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार मिलाकर कुल 6 साप्ताहिक छुट्टियाँ भी शामिल हैं.

अगर आप दिसंबर में बैंक का कोई जरूरी काम जैसे चेक जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या किसी लोन से जुड़े दस्तावेज पूरे करना सोच रहे हैं, तो पहले से यह जान लेना जरूरी है कि किस दिन बैंक खुलेंगे और किस दिन बंद रहेंगे, ताकि आपका काम रुक न जाए.

दिसंबर 2025 में किस-किस दिन बंद रहेंगे बैंक? (राज्यवार सूची)

1 दिसंबर (सोमवार) – इंडिजिनस फेथ डे (अरुणाचल प्रदेश)

3 दिसंबर (बुधवार) – सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का पर्व (गोवा)

5 दिसंबर (शुक्रवार) - शेख अब्दुल्ला जयंती (जम्मू-कश्मीर)

7 दिसंबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

12 दिसंबर (शुक्रवार) – पा टोगन नेँगमिंजा संगमा दिवस (मेघालय)

13 दिसंबर (शनिवार) – दूसरा शनिवार

14 दिसंबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

18 दिसंबर (गुरुवार) – गुरु घासीदास जयंती (छत्तीसगढ़), यू सोसो थाम पुण्यतिथि (मेघालय)

19 दिसंबर (शुक्रवार) – गोवा मुक्ति दिवस (गोवा)

20 दिसंबर (शनिवार) - लोसुंग/नमसोंग (गंगटोक)

21 दिसंबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

22 दिसंबर (सोमवार) – लोसुंग/नमसोंग (गंगटोक)

24 दिसंबर (बुधवार) – क्रिसमस ईव (मेघालय, मिज़ोरम)

25 दिसंबर (गुरुवार) – क्रिसमस (अधिकांश राज्यों में अवकाश)

26 दिसंबर (शुक्रवार) – क्रिसमस सेलिब्रेशन (मेघालय, मिज़ोरम, तेलंगाना), शहीद उधम सिंह जयंती (हरियाणा)

27 दिसंबर (शनिवार) – गुरु गोविंद सिंह जयंती (हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) और साप्ताहिक अवकाश

28 दिसंबर (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

30 दिसंबर (मंगलवार) – यू कियांग नांगबह डे (मेघालय), तामू लोसर (सिक्किम)

31 दिसंबर (बुधवार) – न्यू ईयर ईव (मिज़ोरम, मणिपुर)

बैंक बंद होने पर कैसे करें लेनदेन?

अगर किसी दिन बैंक बंद हों, तब भी आपके लेनदेन रुकते नहीं हैं. आप आसानी से निचे दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

यूपीआई / डिजिटल पेमेंट (UPI / Digital Payment)

आजकल ज्यादातर भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए किए जाते हैं, इसलिए बैंक बंद होने पर भी लेनदेन में कोई परेशानी नहीं होती. लोग घर बैठे आसानी से पैसे भेज सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं और अन्य बैंकिंग काम बिना शाखा जाए पूरा कर लेते हैं.

नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग (Net Banking And Mobile Banking)

बैंक बंद होने पर भी बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट और स्टेटमेंट डाउनलोड जैसे सभी काम 24×7 आसानी से किए जा सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग की वजह से ज्यादातर जरूरी सेवाएँ बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहती हैं.

एटीएम से कैश निकासी (Cash Withdrawal From ATM)

बैंक बंद होने पर भी आप एटीएम से बिना किसी रुकावट नकद निकाल सकते हैं. इससे जरूरी समय में कैश की कमी नहीं होती और लेनदेन आसानी से जारी रहता है.

बैंक ऐप्स (Bank Apps)

हर बैंक के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही कई बैंकिंग सेवाएँ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बैंक बंद ही क्यों न हों.