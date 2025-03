Holi Bank Holiday 2025: 13 मार्च को होलिका दहन पर बैंक खुले रहेंगे या बंद? यहां देखें हॉलिडे की पूरी लिस्ट

Are Banks Open or Closed on March 13 For Holika Dahan? होलिका दहन, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा. यह त्योहार उत्तर और मध्य भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, होलिका दहन पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बैंक अवकाश रहेगा. इन राज्यों में इस दिन कोई काउंटर लेनदेन, चेक जमा या व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. हालांकि, नेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी.

किन राज्यों में बैंक खुले रहेंगे?

अन्य सभी राज्यों में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी. यदि आपका राज्य उपरोक्त सूची में नहीं है, तो वहां बैंकिंग कार्य प्रभावित नहीं होगा.

होलिका दहन क्या है?

होलिका दहन, जिसे 'छोटी होली' या 'होलिका दीपक' भी कहा जाता है, होली से एक दिन पहले मनाया जाता है. इस दिन पूरे देश में अग्नि प्रज्वलित कर नकारात्मकता और बुराई को जलाने की परंपरा निभाई जाती है.

अट्टुकल पोंगाला पर बैंक अवकाश

इसी दिन केरल में अट्टुकल पोंगाला महोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसके चलते केरल में भी बैंक अवकाश रहेगा. यह त्योहार तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है और इसे दुनिया के सबसे बड़े महिला धार्मिक समारोहों में से एक माना जाता है.

मार्च 2025 में अन्य प्रमुख बैंक अवकाश

14 मार्च – होली (दूसरा दिन) / धुलेटी / डोल जत्रा

15 मार्च – होली / याओसांग (दूसरा दिन)

22 मार्च – बिहार दिवस

27 मार्च – शब-ए-क़द्र

28 मार्च – जुमा-तुल-विदा

31 मार्च – रमज़ान ईद (ईद-उल-फितर)अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या केरल में हैं, तो 13 मार्च 2025 को बैंक अवकाश के कारण कोई भी महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लें. अन्य राज्यों में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

Bank holidays in March 2025

Mar-2025 7 13 14 15 22 27 28 31 Agartala • • Ahmedabad • • Aizawl • • Belapur • • Bengaluru • Bhopal • • Bhubaneswar • • Chandigarh • • Chennai • Dehradun • • • Gangtok • • Guwahati • • Hyderabad - Andhra Pradesh • • Hyderabad - Telangana • • Imphal • • Itanagar • • Jaipur • • Jammu • • • • Kanpur • • • Kochi • Kohima • Kolkata • • Lucknow • • • Mumbai • • Nagpur • • New Delhi • • Panaji • • Patna • • • • Raipur • • Ranchi • • • Shillong • • Shimla • Srinagar • • • • Thiruvananthapuram • •

(नोट: बैंक का अवकाश राज्य-विशेष होता है, इसलिए स्थानीय बैंक शाखा से भी जानकारी प्राप्त करें.)