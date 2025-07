Ravindra Jadeja, Brydon Carse Heated Argument: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट 2025 के दौरान मैदान पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया. मैच के पांचवें दिन पहले सेशन में इंग्लैंड ने गेंदबाज़ी में शानदार वापसी करते हुए चार विकेट झटके. इसी दौरान एक ऐसा पल आया जब रविंद्र जडेजा और इंग्लैंड के गेंदबाज़ ब्राइडन कार्स के बीच टक्कर हो गई. जडेजा ने एक गेंद को पंच कर दो रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दौड़ते वक्त वह कार्स से टकरा गए, जो गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे. दोनों खिलाड़ी गेंद की ओर देख रहे थे और एक-दूसरे की मूवमेंट से अनजान थे. टक्कर के बाद कार्स ने खुद को संभालने के लिए जडेजा को पकड़ने की कोशिश की, जिससे मामला और गरमा गया. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कप्तान बेन स्टोक्स को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा.

Jadeja was clearly looking at ball

Why Carse try to grab and stop him after that accidental hit? Bldy cheaters. #INDvsEND pic.twitter.com/onLaex5ndN

