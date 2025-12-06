Viral Video: मुंबई के पवई में 6 BHK वाले विला की कीमत 8.5 करोड़ से घटकर हुई 5 करोड़, लोग बोले- ‘ये हॉन्टेड हाउस है’

कीमत घटने पर लोगों ने विला को बताया भूतिया (Photo Credits Instagram)

Viral Video: एक शानदार 6 BHK रो विला (Luxurious 6 BHK Row Villa) का वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया है, जब प्रॉपर्टी की कीमत Rs 8.5 करोड़ से घटकर Rs 5 करोड़ हो गई. इस बड़ी कमी ने ऑनलाइन बहुत दिलचस्पी पैदा कर दी है, कई यूजर्स इतनी ज्यादा कीमत में कटौती के पीछे का कारण पूछ रहे हैं. कई यूजर्स ने तो यह भी अंदाजा लगाया कि घर ‘हॉन्टेड’ (Haunted) हो सकता है.

यह वीडियो match.squares ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. वायरल क्लिप में, विंटेज-स्टाइल व्हाइट रो विला में बड़ा लिविंग एरिया, एक बड़ा आउटडोर गार्डन और एक बहुत बड़ा किचन एरिया है. वीडियो में प्रॉपर्टी दिखाने वाले आदमी के मुताबिक, विला लंबे समय से बंद था, हालांकि इसका कोई खास कारण नहीं बताया गया. इतना ही नहीं, दिखाने वाले ने यह भी बताया कि इलाके के दूसरे बंगलों के मुकाबले, इस बंगले में बहुत बड़ा गार्डन स्पेस है. यह भी पढ़ें: VIDEO: हैदराबाद की महिला का देर रात साइकिल चलाने का वीडियो हुआ वायरल, सड़क को देख लोगों ने की उस जगह की विदेश से तुलना

वायरल वीडियो पर नेटिजन्स का रिएक्शन

View this post on Instagram A post shared by MATCH SQUARES (@match.squares)

कई यूज़र्स ने वायरल विला वीडियो पर इतनी बड़ी कीमत में गिरावट पर शक जताते हुए रिएक्शन दिया. एक कमेंट करने वाले ने इसे ‘हॉन्टेड’ कहा, कुछ दर्शकों ने इसके शानदार दिखने के बावजूद इसकी कंडीशन पर भी सवाल उठाए. एक और यूजर ने बताया कि पवई जैसे इलाकों के लिए इतनी बड़ी कमी असामान्य है, जिससे इशारा मिलता है कि डील में कुछ ‘गड़बड़’ लग रहा है.

कुछ और लोगों ने कहा, ‘यह हॉन्टेड हाउस है.’

एक यूज़र ने कमेंट किया- बंगला बहुत ज्यादा भूतिया लग रहा है. एक ने यह भी बताया कि पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कम से कम मुंबई पवई इलाके में तो कोई भी अपना सेलिंग प्राइस कम नहीं करेगा.

पवई में प्रॉपर्टी की कीमतें

99 acres.com के अनुसार, पवई में प्रॉपर्टी की औसत कीमत Rs 38,000 प्रति Sqft से ज्यादा है. वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, पवई के चंदिवाली इलाके में एक 4BHK विला की कीमत लगभग Rs 9.5 करोड़ है, जबकि हीरानंदानी इलाके में एक 3BHK बंगले की कीमत Rs 7.5 करोड़ से Rs 10 करोड़ के बीच है.