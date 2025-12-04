VIDEO: हैदराबाद की महिला का देर रात साइकिल चलाने का वीडियो हुआ वायरल, सड़क को देख लोगों ने की उस जगह की विदेश से तुलना

Viral Video: हैदराबाद (Hyderabad) की एक महिला का देर रात साइकिल (Cycling) चलाने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर धूम मचा रहा है, जिससे शहर के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ हो रही है. वायरल क्लिप (Viral Clip) में यह महिला रात के करीब 2 बजे एक ग्रुप के साथ एक खास साइकिलिंग रास्ते पर साइकिल चलाती हुई दिख रही है और इस अनुभव पर अपनी खुशी और हैरानी जाहिर कर रही है.
वीडियो में वह खुशी से कहती है- मैं सच में सुबह 2 AM बजे साइकिल चला रही हूं और मौसम बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा अनुभव किया है या नहीं. इस वीडियो को अब तक हजारों व्यूज और कमेंट्स मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: इंसानियत अभी भी जिंदा है! आधी रात को सड़क पर अकेला घूमता दिखा 3 साल का बच्चा, मदद के लिए आगे आए लोग (Watch Video)
सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत रिएक्शन दिया, कई लोगों ने उस जगह को अवास्तविक कहा और उसकी तुलना विदेश से की. कई लोग उस समय साइकिल चलाने वालों के लिए इतनी सुरक्षित, अच्छी रोशनी वाली सड़क देखकर हैरान थे और हैदराबाद की बदलती अर्बन प्लानिंग की तारीफ की.
यह वीडियो हैदराबाद के हेल्थवे साइकिलिंग ट्रैक पर शूट किया गया था, जो भारत का पहला सोलर-कवर्ड और 24x7 साइकिलिंग ट्रैक है. 23 km का यह हिस्सा आउटर रिंग रोड के पैरेलल है और इसे इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस ट्रैक में लगभग 16,000 सोलर पैनल हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, और दिन में साइकिल चलाने वालों को छाया भी देते हैं.
हैदराबाद का हेल्थवे साइकिलिंग ट्रैक
बाइक रेंटल, पार्किंग की सुविधा, टॉयलेट, बैठने की जगह और खेलने की जगहों से लैस यह ट्रैक हर उम्र और स्किल लेवल के साइकिल चलाने वालों के लिए है. CCTV सर्विलांस, रात में लाइटिंग और मॉनिटर किए गए एंट्री पॉइंट के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है.
हालांकि यह साइकिलिंग कॉरिडोर काफी नया है, लेकिन यह शहर की सबसे पॉपुलर फिटनेस और आराम की जगहों में से एक बन गया है. वायरल वीडियो ने इसकी अपील को और बढ़ा दिया है और कई देखने वालों ने खुद देर रात की राइड पर जाने और उसका अनुभव करने में दिलचस्पी दिखाई है.