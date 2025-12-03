Pune News: पुणे (Pune) के कोरेगांव पार्क (Koregaon Park) क्षेत्र में एक बेहद खतरनाक स्थिति तब पैदा हो गई जब एक युवक नशे की हालत में अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रहा था. हैरानी की बात यह रही कि कार का पहिया टूटा हुआ था, फिर भी वह लगातार हाई स्पीड (High-Speed Drive) कर रहा था. यह हरकत राहगीरों और अन्य वाहनों के लिए बड़ा खतरा बन गई.घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि स्थानीय नागरिक सत्यजीत सरवडे ने अपनी समझदारी दिखाते हुए गाड़ी का पीछा किया.उन्होंने कुछ दूर तक कार को ट्रैक किया और आखिरकार उस बेकाबू वाहन को रोकने में सफल रहे. इसके बाद सरवडे ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Car Accident: पुणे में तेज रफ़्तार कार का एक्सीडेंट, दो चचेरे भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी; देखें VIDEO

टूटे पहिए के साथ चालक ने चलाई कार

पुणे में ड्राइवर ने नशे में बिना टायर के हाईवे पर दौड़ाई कार महाराष्ट्र के पुणे में नशे में धुत ड्राइवर ने बिना टायर की कार को हाईवे पर दौड़ाई. सड़क पर काफी दूर तक बिना टायर के दौड़ी कार जिसे देख आस पास हड़कंप मच गया. और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया... #Maharashtra… pic.twitter.com/cPMSDWqsoI — Nedrick News (@nedricknews) December 3, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)