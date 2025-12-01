Chitrakoot News: अपनी कथाओं से ज्यादा अपने विवादित बयानों के लिए पहचान बनानेवाले जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (Swami Rambhadracharya) ने चित्रकूट (Chitrakoot) में रामकथा के दौरान एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने वाइफ यानी पत्नी को का फुल फॉर्म बताया. उन्होंने कहा ,' वाइफ कितनी खतरनाक होती है. विवाहित लोगों से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा की ,' वाइफ का पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू . इसके बाद उन्होंने डब्ल्यू का फुल फॉर्म वंडरफुल बताया. फिर कहा की ,' आई का फुल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट , फिर एफ का फुल फॉर्म बताया फॉर और फिर ई का फुल फॉर्म बताया ' एन्जॉय. यानी वाइफ का फुल ,' वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एन्जॉय. उनके इस बयान के बाद कोहराम मच गया है. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Yati Narsinghanand Saraswati Controversy: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी के लिए नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की

स्वामी रामभद्राचार्य का विवादित बयान

