Bigg Boss fame Shiv Thakare: लोकप्रिय अभिनेता और रियलिटी शो फेम शिव ठाकरे (Shiv Thakare) के मुंबई स्थित घर में शुक्रवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई. यह हादसा कोलते पाटिल वर्व बिल्डिंग में हुआ, जहां वे रहते हैं.गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ वे घर में नहीं थे, वे मुंबई से बाहर थे. हालांकि, उनके फ्लैट को इस घटना में काफी नुकसान पहुंचा है. आग बुझाने के लिए तुरंत आसपास के लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मदद ली गई.जैसे ही यह जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने शिव ठाकरे की सुरक्षा की चिंता जताई और उनके जल्द ठीक होने व घर की स्थिति सामान्य होने की कामना की. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @htcity नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Teri Meri Doriyaann Promo: ‘तेरी मेरी डोरियां’ का प्रोमो Star Plus ने किया रिलीज, शो में दिखेगी पंजाब की मिट्टी में समाई एक अनसुलझी प्रेम कहानी (Watch Video

बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के घर में लगी आग

TV actor Shiv Thakare’s faced a mishap this morning as there was a fire breakup at his Mumbai residence in Kolte Patil Verve building. The actor has not incurred any injury but the house faced the brunt!#shivthakare #ShivThakare #BiggBoss pic.twitter.com/RCHNGNUzNi — HT City (@htcity) November 18, 2025

