Aligarh News: सिस्टम की लापरवाही कई बार लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर देती है. ऐसा ही एक मामला अलीगढ से सामने आया है. यहांपर एक शख्स को राशन कार्ड में मृत घोषित कर दिया. जिसके कारण अब उसे विभिन्न ऑफिस में जाकर अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक़ अलीगढ (Aligarh) के जट्टारी कस्बे के रहनेवाले पीड़ित वेदवीर ने इसकी जानकारी दी. डीएम ऑफिस पीड़ित पहुंचे और उनसे न्याय देने की गुहार लगाई. इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि राशन कार्ड पर उन्हें मृत घोषित किया गया है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:महाराष्ट्र में चमत्कार! एंबुलेंस में जा रहा ‘मुर्दा’ स्पीड ब्रेकर पर हुआ जिंदा, झटका लगते ही धड़कने लगा दिल

जिंदा शख्स को किया मृत घोषित

