Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lucknow) में उस समय अफरा तफरी मच गई. जब चलती कार में आग लग गई. इस दौरान कार में सवार दो लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. ये घटना लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक कार के बोनट से धुआं और आग की लपटें निकलते देख दोनों युवक घबरा गए. उन्होंने तुरंत वाहन को रोककर बाहर छलांग लगा दी.कुछ ही देर बाद कार पूरी तरह धू-धू कर जलने लगी.घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. चौक फायर स्टेशन से दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है. इस घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Video: सड़क पर चलती कार में लगी आग, समय रहते सवारियां निकली बाहर, लखनऊ के गोमतीनगर में हादसा
चलती कार में लगी आग
उत्तर प्रदेश | लखनऊ में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग, चालक और साथी ने कूदकर बचाई जान #UttarPradesh | Car | Lucknow | #FireAccident pic.twitter.com/v8QZJpxZjf
— Vistaar News (@VistaarNews) November 18, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)