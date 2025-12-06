JKAS Exam Latest News: जेकेएएस परीक्षा पर असमंजस बढ़ा, उम्र सीमा छूट के निर्णय तक टालने की बढ़ी मांग; CM उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया

Photo Credits: @Omar Abdullah-X (formerly Twitter)

JKAS Exam Latest News: JKAS प्रीलिमिनरी परीक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में भ्रम की स्थिति लगातार गहराती जा रही है. 7 दिसंबर को परीक्षा तय होने के बावजूद, सरकार और कई राजनीतिक दलों ने साफ कहा है कि जब तक उम्र सीमा छूट पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक एग्जाम कराना छात्रों के साथ अन्याय होगा. सरकार का तर्क है कि उमर सीमा में राहत की फाइल पर एलजी मनोज सिन्हा विचार कर रहे हैं और ऐसे में परीक्षा करवाना जल्दबाजी होगी.

छात्रों पर दबाव बढ़ा, यात्रा संकट ने मुश्किल बढ़ाई

कई अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा से एक दिन पहले तक चीजें स्पष्ट न होना अत्यंत तनावपूर्ण है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने भी देरी का समर्थन किया है. उनका कहना है कि एयरलाइन से जुड़ी दिक्कतों ने हजारों छात्रों की यात्रा योजनाओं को बिगाड़ दिया है, जिससे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना कठिन हो गया है. इस वजह से छात्रों का मानसिक दबाव भी बढ़ा है, जो सीधे-सीधे उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. उमर अब्दुल्ला टीम ने PSC से अपील की है कि अभ्यर्थियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.

फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रही

उम्र सीमा में छूट को लेकर भेजी गई फाइल एलजी ऑफिस से वापस GAD को लौटा दी गई है. GAD ने इस पर PSC से राय मांगी है. इससे साफ हो गया है कि प्रक्रिया अभी अधूरी है. ऐसे में PSC का परीक्षा कराने पर जोर देना कई सवाल उठाता है. सरकार के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन तभी होना चाहिए जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न खड़ा हो.

विपक्ष भी परीक्षा टालने के समर्थन में

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि युवा इस समय प्रशासनिक दफ्तरों की खींचतान में फंस गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा को लेकर जल्द स्पष्टता न होने से उम्मीदवारों का भरोसा टूट सकता है. उन्होंने LG और CM दोनों से अपील की है कि वे इस मुद्दे का समाधान प्राथमिकता के साथ करें.

एडमिट कार्ड जारी होने से बढ़ी उलझन

JKPSC ने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं, जिससे छात्रों को लग रहा है कि परीक्षा अपने तय समय पर हो सकती है. लेकिन सरकार की तरफ से टालने का सुझाव और उम्र सीमा छूट का मुद्दा अटका होने के कारण अभ्यर्थी दुविधा में हैं. अधिकतर उम्मीदवारों का मानना है कि PSC को तुरंत स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए ताकि छात्रों को राहत मिल सके.