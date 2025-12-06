Moga Murder Case: पंजाब के मोगा में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या की, फिर कार चढ़ाकर भागने की कोशिश

news(Photo- Pixabay)

Moga Murder Case: पंजाब के मोगा जिले के निहाल सिंह वाला थाना क्षेत्र के मच्छीके गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर चल रहे झगड़े ने परिवार के ही दो सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और इसी विवाद ने एक युवक की जान ले ली. घटना से जुड़े लोगों के मुताबिक आरोपी बहादुर सिंह सेखों, जो अमेरिका का नागरिक बताया जा रहा है, का अपने भतीजे दीप सिंह से लंबे समय से जमीन को लेकर मनमुटाव चल रहा था.

गोली मारने के बाद कार चढ़ाकर हत्या

शुक्रवार को खेतों में हुई कहासुनी अचानक इतना बढ़ गई कि आरोपी ने अपने लाइसेंसी हथियार से भतीजे पर गोली चला दी. गोली सीधे माथे पर लगी और दीप की मौके पर ही मौत हो गई. इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी ने शव पर कार भी चढ़ा दी ताकि कोई शक न बचे.

घर से पासपोर्ट लेकर फरार होने की तैयारी

स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी सीधे मृतक के घर पहुंचा और वहां से उसका पासपोर्ट उठाकर ले गया. माना जा रहा है कि वह विदेश भागने की फिराक में था. लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया और किसी तरह काबू में कर लिया. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच तेज

घटना की खबर मिलते ही डीएसपी अम्बर अली, निहाल सिंह वाला थाने के एसएचओ पूरन सिंह और बिलासपुर चौकी इंचार्ज जसवंत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. मृतक दीप सिंह गांव में कमीशन एजेंट का काम करता था और उसके पिता पहले गांव के सरपंच रह चुके थे. वहीं आरोपी चाचा भी कमीशन एजेंट है और अमेरिकी नागरिक माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस हत्या, हथियार के दुरुपयोग और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.