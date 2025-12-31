Fazilka Shocker: पंजाब के फाजिल्का में लापरवाही के चलते दुखद हादसा, शख्स की कमर में लगी लोडेड पिस्टल चलने से मौत; देखें वीडियो

(Photo Credis @Jimmyy)

Fazilka Shocker: पंजाब के फाजिल्का जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.ढाणी सुच्चा सिंह गांव में एनआरआई हरविंदर सिंह उर्फ़ सोनू की अपनी ही कमर में लगी लोडेड पिस्टल से गोली चलने के कारण मौत हो गई. हादसा होते ही परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोट लगने के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया.

कैसे हुआ हादसा?

घटना उस समय हुई जब हरविंदर सिंह अपने घर में रिश्तेदारों के साथ सोफे पर बैठे थे. उनकी कमर में एक लोडेड रिवॉल्वर लगी हुई थी.जैसे ही वे सोफे से खड़े हुए, रिवॉल्वर ट्रिगर हो गई और गोली सीधे उनके पेट में जा लगी.परिजन तुरंत उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर बठिंडा रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है.

फाजिल्का में लापरवाही के चलते दुखद हादसा

🚨पंजाब में फाजिल्का के अबोहर में एनआरआई की लोडेड पिस्टल कमर में लगी थी। घर में रिश्तेदारों के साथ बैठा था। जैसे ही सोफे से उठा, पिस्टल चल गई। गोली पेट में लगी। अस्पताल में मौत हो गई। एनआरआई हरपिंदर सिंह कुछ दिन पहले लौटा था, दो साल की बेटी है। pic.twitter.com/j5uEtPMccy — JIMMY (@Jimmyy__02) December 31, 2025

परिवार पर दुख का पहाड़

मृतक हरविंदर सिंह अपने पीछे पत्नी और दो साल की छोटी बेटी को छोड़ गए हैं। वह हाल ही में विदेश से लौटकर परिवार के साथ समय बिता रहे थे। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने घटना स्थल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह मामला हथियार रखने के दौरान हुई लापरवाही के कारण हुए दुर्घटना का बताया जा रहा है। यह घटना इस बात का बड़ा उदाहरण है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है.