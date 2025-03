VIDEO: मोहाली में पार्किंग विवाद के दौरान IISER वैज्ञानिक की मौत, पड़ोसी ने धक्का देकर गिराया, वीडियो वायरल

पंजाब के मोहाली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) के वैज्ञानिक अभिषेक स्वर्णकार की उनके पड़ोसी द्वारा कथित रूप से मारपीट के बाद मौत हो गई. यह घटना मंगलवार को मोहाली के सेक्टर 67 में घटी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक स्वर्णकार हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट से गुजरे थे और डायलिसिस पर थे. वह झारखंड के धनबाद के निवासी थे. यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

#BreakingNews | Tragic Death Over Parking: IISER Scientist Dies After Altercation With Neighbour In Mohali@KuheenaSharma | #Mohali #Death #GundaRaj pic.twitter.com/WVHfUPMN4X

— News18 (@CNNnews18) March 13, 2025