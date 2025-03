Murder Video: हरियाणा में BJP नेता की हत्या का वीडियो वायरल, कैमरे के सामने सुरेंद्र जवाहरा के सिर में मारी गोली

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुरेन्द्र जयहारा को शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे उनके पड़ोसी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, यह घटना जयहारा गांव में ज़मीन विवाद के कारण हुई. सुरेन्द्र जयहारा बीजेपी के मुंडलाना मंडल के अध्यक्ष थे.

घटना को CCTV कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फुटेज में देखा जा सकता है कि जयहारा एक दुकान में घुसते हैं और हमलावर उनका पीछा करते हुए दुकान के अंदर पहुंचता है. गोली लगने से पहले, बीजेपी नेता जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, “मुझे मार दिया.” इसके बाद हमलावर ने जयहारा को सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कुछ लोग हमलावर को लेकर फरार हो गए.

पुलिस अधिकारी ने ANI को बताया, “हमें कल सूचना मिली थी कि जयहारा गांव में गोलीबारी हुई है और 'नम्बदार' (गांव के मुखिया) सुरेन्द्र जयहारा को गोली मारी गई. FIR दर्ज कर ली गई है और तीन टीमों का गठन किया गया है... आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा... मृतक के साथ विवाद की वजह ज़मीन का मामला था."

#WATCH | Sonipat, Haryana: On BJP leader Surendra Jawahra's murder in Gohana, ACP Crime Rishikant says, "We received information yesterday that there had been firing in Jawahra village and 'nambardar' (village headman) Surendra, had been shot. FIR has been registered and three… https://t.co/4fjXa6CNgY pic.twitter.com/NQt1CQUEDb

