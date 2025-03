Virat Kohli Signs Autograph On Painting: आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने Indian Premier League(IPL) 2025 से पहले फैंस के लिए बड़ा दिल दिखाया. बेंगलुरु में आयोजित एक इवेंट के दौरान जब सुरक्षा कर्मियों ने फैंस को विराट से मिलने से रोका, तब कोहली खुद आगे बढ़े और फैंस के पास जाकर उनकी पेंटिंग पर साइन किया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कोहली ने इंडियन स्पोर्ट्स समिट में हिस्सा लेने से पहले फैंस के प्यार का जवाब अपने खास अंदाज में दिया.

विराट कोहली ने फैन की पेंटिंग पर किया साइन

Security sidelined them, he almost crossed but still after seeing his painting, went to them for signing it. Humble as ever, my GOAT @imVkohli 🐐 pic.twitter.com/f7CbBYpRzg

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) March 15, 2025