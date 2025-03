Namibia National Cricket Team vs Canada National Cricket Team: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज(T20 Series) का पहला मुकाबला 18 मार्च(मंगलवार) को विंडहोक(Windhoek) के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड(Namibia Cricket Ground) में खेला जाना था. कनाडा और नामीबिया के बीच पहले टी20 मुकाबले की शुरुआत में देरी हो रही है.आउटफील्ड गीली होने के कारण टॉस समय पर नहीं हो सका है. दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मैच की नई समय सीमा जल्द ही घोषित की जाएगी.

