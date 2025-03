Where To Watch Canada national cricket team vs Netherlands national cricket team Live Telecast: कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग टू(ICC Cricket World Cup League Two) 2023-27 का 58 मुकाबला 11 मार्च( मंगलवार) को विंडहोक(Windhoek) के यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड(United Cricket Club Ground) में खेला जाएगा. कनाडा ने पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की थी, जिससे वह 19 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है. कनाडा ने अब तक मजबूत प्रदर्शन किया है और टूर्नामेंट की शीर्ष टीमों में शामिल है. लेकिन बारिश ने मैच में खलल डाल दिया है, जिसके कारण टॉस में देरी हो रही है. दोनों टीमें बेसब्री से बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं ताकि खेल की शुरुआत हो सके. ग्राउंड स्टाफ भी मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है.

बारिश के चलते कनाडा बनाम नीदरलैंड मैच के टॉस में देरी

UPDATE: Match delayed Canada v Netherlands at Windhoek - Mar 11, 2025https://t.co/WSGcGmx6z7 — ESPNcricinfo scores (@ESPNscorecard) March 11, 2025

