Weather Forecast Today, December 25: गुरुवार, 25 दिसंबर को मुंबई (Mumbai) में साफ आसमान और बिना बारिश (Rain) के सुहावना मौसम रहने की उम्मीद है, जबकि दिल्ली (Delhi) में सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाओं के साथ ठंड बनी रहेगी, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. चेन्नई (Chennai) में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा और हल्की बारिश की बहुत कम संभावना है. बेंगलुरु में मौसम ठंडा और आरामदायक रहने की संभावना है. हैदराबाद (Hyderabad) में बिना बारिश के हल्की ठंड रहेगी. पहाड़ों की बात करें तो शिमला में बहुत ठंड रहेगी, तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहेगा और पाला पड़ने की संभावना है. इस बीच, कोलकाता में ठंडा और सूखा मौसम रहेगा, जिससे ज़्यादातर इलाकों में क्रिसमस का दिन काफी हद तक सुहावना रहेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, December 23: दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से छाया घना कोहरा, कुछ राज्यों में बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

