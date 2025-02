Oman National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team ICC Men's Cricket World Cup League 2 2023-2027: आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 50वां मैच आज यांनी 10 फरवरी को ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अल अमरात के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जा रहा हैं. इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

नामीबिया (प्लेइंग इलेवन): ज़ेन ग्रीन (डब्ल्यू), जेपी कोट्ज़, जान फ्राइलिनक, गेरहार्ड इरास्मस (सी), मालन क्रुगर, जे जे स्मिट, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान डिविलियर्स, जान बाल्ट, बर्नार्ड शोल्ट्ज़

ओमान (प्लेइंग इलेवन): जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, आशीष ओडेदरा, हाशिर दफेदार, वसीम अली, विनायक शुक्ला (डब्ल्यू), सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, समय श्रीवास्तव, हसनैन अली शाह, शकील अहमद

CWCL2 FIXTURES IN OMAN🏏

Watch the games live on ICC Tv at 08:00 local time⌚#CWCL2 #EaglesPride #CricketNamibia pic.twitter.com/1Xp9ZclhmE

— Official Cricket Namibia (@CricketNamibia1) February 6, 2025