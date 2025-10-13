Where To Watch Oman National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Live Telecast: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स का तीसरा मुकाबला 13 अक्टूबर (सोमवार) से अल अमरत (Al Amerat) के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जाएगा. दुर्भाग्यवश, भारत में ओमान बनाम यूएई आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 के लिए कोई आधिकारिक प्रसारण भागीदार नहीं है, इसलिए प्रशंसकों के पास लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प नहीं होगा. ओमान बनाम यूएई आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 टूर्नामेंट के भारत में स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode के पास हैं.

ओमान बनाम यूएई सुपर सिक्स का लाइव प्रसारण

🚨 Road to the ICC T20 World Cup 2026 Runs Through Oman – 3️⃣ Spots, 1️⃣ Dream!! 🏆 The journey to the biggest stage in cricket begins in Muscat, as the ICC Men’s T20 World Cup Asia & EAP Qualifiers take place from 8th to 17th October at the 📍 Oman Cricket Academy Ground. 🏏… pic.twitter.com/3i7nTyTSJM — Oman Cricket (@TheOmanCricket) October 1, 2025

