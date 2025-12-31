New Year Celebration In Sydney: पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रहीं हैं. आज यानी 31 दिसंबर को 2025 का आखिरी दिन हैं. कल से नया साल शुरू हो जाएगा. इस बीच सिडनी के नए साल 2026 की आतिशबाजी एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रतीक्षित साल के अंत के दृश्यों में से एक के रूप में केंद्र स्तर पर होगी. नए साल का स्वागत करने के लिए हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस और आसपास के क्षितिज को रोशन करेगी. सिडनी ओपेरा हाउस नए साल 2026 की आतिशबाजी 31 दिसंबर, 2025 और 1 जनवरी, 2026 की आधी रात को होगी. सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर आतिशबाजी रात 09:00 बजे (एईडीटी) शुरू होगी, जो कि 03:30 बजे IST है, और सिडनी में आधी रात को होगी. सिडनी के नए साल की पूर्वसंध्या समारोह को यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखा जा सकता है.

सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज में नए साल 2026 की आतिशबाजी की लाइव स्ट्रीमिंग

